Milan-Napoli, il messaggio di speranza di Fofana sui social (FOTO) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri sera il Milan ha perso 0-2, in casa, contro il Napoli. Il centrocampista rossonero Fofana ha scritto un messaggio sui social. Pianetamilan.it - Milan-Napoli, il messaggio di speranza di Fofana sui social (FOTO) Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri sera ilha perso 0-2, in casa, contro il. Il centrocampista rossoneroha scritto unsui

Napoli, l'esultanza di De Laurentiis dopo il successo sul Milan

(corrieredellosport.it)

Arriva via social il commento del presidente degli azzurri, che sottolinea l'impresa del Meazza e si complimenta con tecnico e squadra ...

Milan - Napoli, la dedica a Maradona degli azzurri: "Il primato è per il suo compleanno"

(napoli.repubblica.it)

Di Lorenzo dopo la vittoria col Milan. "Il nostro pensiero va a Diego e ai suoi familiari". Oggi il campione argentino avrebbe compiuto 64 anni, tre ...

Primo tentativo di fuga del Napoli? Il Milan sprofonda già a -11. Fonseca: “Io sono sempre il responsabile di quello che succede in campo”

(ilfattoquotidiano.it)

Conte non si nasconde ma predica calma: "Ci siamo dati tre anni. Stiamo ricostruendo qualcosa e c'è bisogno di tempo" ...

IL PENSIERO - Napoli, Mazzocchi dopo la vittoria contro il Milan: "Umiltà e consapevolezza"

(napolimagazine.com)

"Con l’umiltà di non essere superiori a nessuno, ma con la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno!", scrive su Instagram Pasquale Mazzocchi, terzino del Napoli commentando la vittoria in tra ...