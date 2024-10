Calciomercato.it - Milan, Fonseca esonerato in diretta: “annuncio” sul ritorno di Allegri

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)e il clamoroso riapprodo sulla panchina del. Dopo il ko col Napoli,torna nel mirino. Cosa sta succedendo Alta tensione nel mondodurante la gara col Napoli e soprattutto al termine, con la sconfitta per 2-0 contro la formazione di Conte che spinge i rossoneri già a -11 dalla vetta dopo appena dieci giornate di campionato., esonerosuldi(LaPresse) – calciomercato.itNel mirino dei tifosi c’è la società , ma anche l’allenatore portoghese. Rispopola non a caso l’hashtag #Out e, al contempo, saltano già fuori i nomi dei possibili successori. Due in particolare: Sarri e, con il secondo molto più nominato del primo. Se aveste un briciolo di cervello, perché il cuore per questo club non ce lo avete e non vi meritate di stare dove state, chiamereste subito #o #Sarri.