Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Lavoro è strumento di integrazione dei migranti, terreno spesso preda di paure irrazionali e fobie”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Ilè possentedie penso ai tanti immigrati e alle necessità del mondo produttivo. Le imprese possono recare consistenza su questodise non di eccitate“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale i Cavalieri e gli Alfieri del. “È singolare – ha detto ancora– che l’innalzamento dell’aspettativa di vita, e quello dell’età media della popolazione come conseguenza dell’inverno demografico, si traducano in un più lento, e sovente più arduo, inserimento nella società, nel mondo del. Nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 34 anni lo scarto sul mercato delnazionale rispetto alla media dell’Unione europea è di 13 punti percentuali a danno dei giovani italiani.