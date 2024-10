L'utile di Edison nei nove mesi a 403 milioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Edison chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi di vendita a 10,94 miliardi di euro, rispetto ai 14,05 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso, a seguito della riduzione dei prezzi medi di vendita delle commodity, nonostante i maggiori volumi di energia elettrica (+1,5%) e gas (+17,9%) venduti. L'utile netto si attesta a 403 milioni di euro, rispetto ai 486 milioni dei nove mesi del 2023, principalmente a seguito di accantonamenti materiali per le attività di rigenerazione territoriale. Il margine operativo lordo (Ebitda) aumenta del 13,3% a 1,4 miliardi di euro da 1,2 miliardi dei primi nove mesi del 2023. A trainare la performance è stata la produzione rinnovabile, che nei primi nove mesi dell'anno rappresenta oltre il 29% del mix produttivo del Gruppo, grazie soprattutto al contributo dell'idroelettrico. Quotidiano.net - L'utile di Edison nei nove mesi a 403 milioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)chiude i primidell'anno con ricavi di vendita a 10,94 miliardi di euro, rispetto ai 14,05 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso, a seguito della riduzione dei prezzi medi di vendita delle commodity, nonostante i maggiori volumi di energia elettrica (+1,5%) e gas (+17,9%) venduti. L'netto si attesta a 403di euro, rispetto ai 486deidel 2023, principalmente a seguito di accantonamenti materiali per le attività di rigenerazione territoriale. Il margine operativo lordo (Ebitda) aumenta del 13,3% a 1,4 miliardi di euro da 1,2 miliardi dei primidel 2023. A trainare la performance è stata la produzione rinnovabile, che nei primidell'anno rappresenta oltre il 29% del mix produttivo del Gruppo, grazie soprattutto al contributo dell'idroelettrico.

