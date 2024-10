Luigi Floretta morto dopo un intervento ai denti: a processo 3 persone (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tre persone andranno a processo il prossimo 21 gennaio per la morte di Luigi Floretta, il tecnico della Rai di Bolzano morto all’ospedale Civile di Brescia il 30 giugno 2023. L’uomo era venuto a mancare qualche giorno dopo aver subito un intervento odontoiatrico in uno studio privato proprio della città di Brescia: il 27 giugno si era presentato in una clinica per sottoporsi a un intervento di implantologia, nello specifico per la sostituzione della radice di un dente e della sua struttura. Al termine dell’operazione, aveva avuto un malore. Leggi anche: “Non rispondete a questi numeri”. Attenti alla nuova truffa delle chiamate dai +351: cosa c’è dietro Luigi era stato trasferito agli Spedali Civili di Brescia dove era però morto dopo 48 ore di ricovero nel reparto di Rianimazione. Inizialmente si era ipotizzato una possibile reazione allergica ai farmaci. Thesocialpost.it - Luigi Floretta morto dopo un intervento ai denti: a processo 3 persone Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Treandranno ail prossimo 21 gennaio per la morte di, il tecnico della Rai di Bolzanoall’ospedale Civile di Brescia il 30 giugno 2023. L’uomo era venuto a mancare qualche giornoaver subito unodontoiatrico in uno studio privato proprio della città di Brescia: il 27 giugno si era presentato in una clinica per sottoporsi a undi implantologia, nello specifico per la sostituzione della radice di un dente e della sua struttura. Al termine dell’operazione, aveva avuto un malore. Leggi anche: “Non rispondete a questi numeri”. Attenti alla nuova truffa delle chiamate dai +351: cosa c’è dietroera stato trasferito agli Spedali Civili di Brescia dove era però48 ore di ricovero nel reparto di Rianimazione. Inizialmente si era ipotizzato una possibile reazione allergica ai farmaci.

