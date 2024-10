"L'emergenza continua". Sanchez rompe il silenzio dopo le alluvioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'emergenza causata dalle piogge torrenziali in Spagna "continua", per questo "chiedo ai cittadini e alle cittadine di non abbassare la guardia". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione dal Palazzo della Moncloa dopo le alluvioni nella regione di Valencia di mercoledì in cui hanno perso la vita più di 70 persone. "Ancora non possiamo dare per concluso questo devastante episodio", ha aggiunto il leader, ricordando che in Andalusia e nella Comunità Valenciana è attiva l'allerta arancione, e in altre regioni l'allerta gialla. Liberoquotidiano.it - "L'emergenza continua". Sanchez rompe il silenzio dopo le alluvioni Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'causata dalle piogge torrenziali in Spagna "", per questo "chiedo ai cittadini e alle cittadine di non abbassare la guardia". Lo ha detto il premier spagnolo Pedroin una dichiarazione dal Palazzo della Moncloalenella regione di Valencia di mercoledì in cui hanno perso la vita più di 70 persone. "Ancora non possiamo dare per concluso questo devastante episodio", ha aggiunto il leader, ricordando che in Andalusia e nella Comunità Valenciana è attiva l'allerta arancione, e in altre regioni l'allerta gialla.

(LaPresse) L'emergenza causata dalle piogge torrenziali in Spagna "continua", per questo "chiedo ai cittadini e alle cittadine di non abbassare ...

«A 24 ore possiamo dire che siamo di fronte a un'emergenza che continua, i cittadini non abbassino la guardia, non vadano in strada» nelle aree ancora a rischio. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro ...

Sánchez, "priorità assoluta rintracciare i dispersi" La "priorità assoluta" delle autorità spagnole nella gestione dell'emergenza per le inondazioni a Valencia è quella di "aiutare chi sta ancora cerc ...

La pioggia che ha travolto la Spagna nelle ultime ore è solo l'ultima conferma di un dato: stiamo vivendo la fine della normalità climatica e ancora ...