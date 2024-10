“Le mie amiche non volevano indossare il giubbotto di salvataggio per non rovinare i selfie, loro sono morte quando la barca è affondata”: il racconto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Aline Tamara Moreira de Amorim, 37 anni e Beatriz Tavares da Silva Faria, 27 anni, sono morte annegate perché entrambe hanno preferito non indossare i giubbotti di salvataggio convinte che rovinassero i loro selfie. Le due influencer sono state sommerse dall’acqua quando la barca dove si trovavano è affondata e il corpo della 27enne è stato recuperato per primo alla deriva in mare mentre quello della 37enne è stato trovato dopo una settimana sulla costa della spiaggia di Itaquitanduva, Brasile. Sullo yacht nel quale si trovavano le due donne si stava svolgendo una festa e, a causa del sovraffollamento, la barca è affondata a largo. Moreira de Amorin e Tavares da Silva non avevano giubbotti di salvataggio: “Le onde erano fortissime, siamo quasi morti. Non sapevamo nuotare. Sapevo che non avrei resistito a lungo. Mi sono ferita al piede e ho inghiottito molta acqua. Ilfattoquotidiano.it - “Le mie amiche non volevano indossare il giubbotto di salvataggio per non rovinare i selfie, loro sono morte quando la barca è affondata”: il racconto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Aline Tamara Moreira de Amorim, 37 anni e Beatriz Tavares da Silva Faria, 27 anni,annegate perché entrambe hanno preferito noni giubbotti diconvinte che rovinassero i. Le due influencerstate sommerse dall’acqualadove si trovavano èe il corpo della 27enne è stato recuperato per primo alla deriva in mare mentre quello della 37enne è stato trovato dopo una settimana sulla costa della spiaggia di Itaquitanduva, Brasile. Sullo yacht nel quale si trovavano le due donne si stava svolgendo una festa e, a causa del sovraffollamento, laa largo. Moreira de Amorin e Tavares da Silva non avevano giubbotti di: “Le onde erano fortissime, siamo quasi morti. Non sapevamo nuotare. Sapevo che non avrei resistito a lungo. Miferita al piede e ho inghiottito molta acqua.

