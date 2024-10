Ilnapolista.it - La bellezza è quella del Napoli di Conte, basta con la narrazione woke applicata al pallone

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildi Antonioè bello. E nel dirlo, nello scriverlo, dobbiamo riappropriarci di questo termine che affonda le radici negli albori stessi della civiltà occidentale. Il concetto di bello è sempre stato legato, nel mondo greco e in quello latino, non solo all’aspetto esteriore ma anche a quello interiore. Non si dava estetica senza etica. Questoallora è autenticamente bello perché, oltre alle trame di gioco, traduce nel rettangolo verde così tanti aspetti dell’animo umano: l’intelligenza, la sofferenza, l’adattamento, la gestione dei momenti, la fede. Ladel calcio sta nel fatto che questo è metafora della vita, come diceva Sartre. E la vita è composta da tanti aspetti differenti.