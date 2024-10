Juve, recuperato Koopmeiners (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Buone notizie per i fantallenatori che aspettano il rientro in campo di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è recupero e ci sarà nella partita in programma domani sera contro il Parma. Da titolare o dalla panchina non si sa ancora, queste le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa: “Non avremo Bremer, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Milik, recuperiamo Koopmeiners, vediamo se dall’inizio oppure no”. L’allenatore ha anche ammesso che con Gatti non c’è nessun tipo di problema: “Gatti? Nessun malinteso, nessun calo di impegno, sono scelte che faccio prima di ogni partita, abbiamo bisogno di tutti. Le scelte vanno fatte sempre per il bene della squadra”. Contro il Parma sulla fascia destra Conceicao pronto a confermarsi mentre a sinistra dell’attacco si rivedrà dal primo minuto Yildiz dopo la decisiva doppietta siglata contro l’Inter. .com - Juve, recuperato Koopmeiners Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Buone notizie per i fantallenatori che aspettano il rientro in campo di Teun. Il centrocampista olandese è recupero e ci sarà nella partita in programma domani sera contro il Parma. Da titolare o dalla panchina non si sa ancora, queste le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa: “Non avremo Bremer, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Milik, recuperiamo, vediamo se dall’inizio oppure no”. L’allenatore ha anche ammesso che con Gatti non c’è nessun tipo di problema: “Gatti? Nessun malinteso, nessun calo di impegno, sono scelte che faccio prima di ogni partita, abbiamo bisogno di tutti. Le scelte vanno fatte sempre per il bene della squadra”. Contro il Parma sulla fascia destra Conceicao pronto a confermarsi mentre a sinistra dell’attacco si rivedrà dal primo minuto Yildiz dopo la decisiva doppietta siglata contro l’Inter.

Juve, recuperato Koopmeiners

(Adnkronos) - Buone notizie per i fantallenatori che aspettano il rientro in campo di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è recupero e ci sarà nella partita in programma domani sera contro il ...

La Juventus torna in campo in Serie A. Pochi giorni dopo il pari spettacolo contro l'Inter, i bianconeri affronteranno il Parma nella decima giornata di campionato: "Ogni partita è diversa, ma vogliam ...

In casa Juve è tempo di vigilia per la sfida contro il Parma. Thiago Motta in conferenza ha già chiarito la condizione della squadra tra recuperi e assenze in vista del turno infrasettimanale di Serie ...

Nella sfida di Serie A all’Allianz Stadium, valida per la decima giornata, c'è la possibilità di rivedere l’ex Atalanta, ecco come: i dettagli ...