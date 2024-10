Lettera43.it - Jennifer Lopez salirà sul palco di Las Vegas per Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre, dopo la battuta infelice di Tony Hinchcliffe su Porto Rico al comizio di Trump, era intervenuta su Instagram per difendere la sua terra natìa e dare il suo endorsement a. A distanza di qualche giorno,ha deciso di mostrarsi pubblicamente al fianco della candidata Dem alle presidenziali di Usa 2024. La popstar infattisuldi Lasil 31 ottobre, dove terrà un discorso «sull’importanza del voto, spiegherà cosa c’è in gioco per tutto il Paese con queste elezioni e giustificherà la scelta di sostenere i Democratici». Terrà un intervento simile a quello di Eminem a Detroit per presentare Barack Obama e non si esibirà, stando almeno alle anticipazioni, con i suoi brani: l’intrattenimento sarà curato dalla rockband messicana Maná.durante il suo discorso a Washington (Getty Images).