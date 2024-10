Incidente tra due auto, muore bimba di 5 anni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna bambina di cinque anni è morta a seguito di un Incidente stradale verificatosi la scorsa notte in via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Da quanto si apprende, l’impatto ha coinvolto due auto. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano. L'articolo Incidente tra due auto, muore bimba di 5 anni proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Incidente tra due auto, muore bimba di 5 anni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna bambina di cinqueè morta a seguito di unstradale verificatosi la scorsa notte in via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Da quanto si apprende, l’impatto ha coinvolto due. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano. L'articolotra duedi 5proviene da Anteprima24.it.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Drammatico scontro tra più mezzi a Casemurate: giovane sbalzato dall'auto muore sul colpo; Scontro tra due auto, muore un 42enne; Incidente al Parco Da Vinci, auto si schianta contro due vetture in sosta: un morto; Incidente tra due auto, un morto sulla Via Emilia; Adrian Dogariu Gabi, il centauro morto nello scontro con due auto in via della Solfarata; Incidente a Ballabio, schianto frontale tra due auto: un morto e due feriti; Leggi >>>

Incidente stradale nel Napoletano, muore bimba di 5 anni

(messaggeroveneto.gelocal.it)

SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NAPOLI), 30 OTT - Una bambina di cinque anni è morta a seguito di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte in via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Da q ...

Scontro tra due auto, muore un 42enne

(rainews.it)

Un uomo di 42 anni ha perso la vita la scorsa notte in provincia di Lecce a causa di un grave incidente stradale verificatosi a Surbo, Comune a pochi chilometri dal capoluogo salentino. L'uomo aveva f ...

Incidente frontale sulla Trapani-Custonaci, muore un ragazzo

(rainews.it)

Incidente mortale sulla strada provinciale 18 Trapani-Custonaci. Due auto si sono scontrate frontalmente a circa 500 metri dal ponte Forgia; nell'impatto ha perso la vita Francesco Grispo, 25 anni, ...

Incidente a San Giuseppe Vesuviano, morta bimba di 5 anni

(ilmattino.it)

Una bambina di cinque anni è morta a seguito di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte in via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano. Da quanto si apprende, l'impatto ...