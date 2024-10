Inciampa per strada e sbatte la testa: turista operato d'urgenza al Ruggi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stava passeggiando nel centro storico di Amalfi quando, improvvisamente, è Inciampato battendo la testa contro una ringhiera, procurandosi un taglio e un’emorragia cerebrale.I soccorsiPer questo un turista americano di 74 anni è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno Salernotoday.it - Inciampa per strada e sbatte la testa: turista operato d'urgenza al Ruggi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stava passeggiando nel centro storico di Amalfi quando, improvvisamente, èto battendo lacontro una ringhiera, procurandosi un taglio e un’emorragia cerebrale.I soccorsiPer questo unamericano di 74 anni è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno

Inciampa per strada e sbatte la testa: turista operato d'urgenza al Ruggi

Il 74enne era in vacanza ad Amalfi. Necessario il trasferimento, tramite eliambulanza, all'ospedale di Salerno ...

Inciampa con il deambulatore in strada e batte la testa: anziana grave

L’incidente nella mattinata di mercoledì 23 ottobre a Teglio Veneto. La donna ha perso l’equilibrio e si è scontrata con un’auto ferma a uno stop ...

Cade e sbatte la testa mentre fa una passeggiata

Appena lasciata l’auto ai bordi della strada, la 70enne è scesa dall’auto e subito è caduta accidentalmente sbattendo violentemente la testa a terra sbattendo la testa accusando un trauma ...

Malore in strada, uomo si accascia a terra e muore. La tragedia in via Generale Antonino Di Giorgio

PALERMO - Tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Palermo. Il malore in strada Un uomo, sulla sessantina, si è accasciato in via Generale Antonino D [...] ...