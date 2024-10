Il processo per violenza sessuale rinviato all’anno prossimo: non si presenta per “motivi di salute” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il processo per aggressione di Gérard Depardieu rinviato per problemi di salute Il processo dell’attore francese Gérard Depardieu, accusato di violenza sessuale e molestie, è stato riprogrammato per l’anno prossimo dopo che non si è presentato in tribunale. Originariamente programmato per iniziare ieri, L’avvocato di Depardieu, Jérémie Assous, ha dichiarato che i problemi di salute dell’attore 75enne gli hanno impedito di presentarsi. Dopo aver subito diversi interventi chirurgici al cuore e aver sofferto di diabete, Depardieu starebbe vivendo un forte stress e un peggioramento delle sue condizioni di salute a causa delle procedure legali. Problemi di salute e risposte legali Assous ha rivelato che le condizioni mediche di Depardieu, documentate da un cardiologo e da un endocrinologo, gli rendono fisicamente impossibile sostenere lunghe sessioni in tribunale. Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilper aggressione di Gérard Depardieuper problemi diIldell’attore francese Gérard Depardieu, accusato die molestie, è stato riprogrammato per l’annodopo che non si èto in tribunale. Originariamente programmato per iniziare ieri, L’avvocato di Depardieu, Jérémie Assous, ha dichiarato che i problemi didell’attore 75enne gli hanno impedito dirsi. Dopo aver subito diversi interventi chirurgici al cuore e aver sofferto di diabete, Depardieu starebbe vivendo un forte stress e un peggioramento delle sue condizioni dia causa delle procedure legali. Problemi die risposte legali Assous ha rivelato che le condizioni mediche di Depardieu, documentate da un cardiologo e da un endocrinologo, gli rendono fisicamente impossibile sostenere lunghe sessioni in tribunale.

