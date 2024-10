Anteprima24.it - Il “Falco” di Capua il Primo Premio del Concorso Letterario “Il Filo di Arianna”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAncora una volta il “” divola verso l’alto, distinguendosi tra gli istituti superiori della Provincia di Caserta per migliori risultati raggiunti dai suoi studenti. A portare questa volta in auge lo storico Istituto Tecnicono, intitolato a Giulio Cesarecondottiero vissuto nel Cinquecento, è stata una studentessa: Begar Samia Maria, risultata vincitrice della prima edizione del“Ildi”,per giovani scrittori organizzato dall’associazione “Insieme Per” di Contursi Terme, in provincia di Salerno. La giovanissima Begar, frequentante la classe 3CIN indirizzo Informatica, è stata insignita delin occasione di una cerimonia svoltasi, domenica 27 ottobre, presso il Salone dei Cristalli Terme Rosapepe, nota struttura alberghiera sita nella cittadina di Contursi Terme.