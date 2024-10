Il Cesena fa gol alla Salernitana ma l’arbitro Scatena ha già fischiato la fine: è caos in campo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cos'è successo nel recupero di Salernitana-Cesena. Gli ospiti segnano nell'ultimo minuto di recupero ma l'arbitro Scatena non assegna la rete poiché aveva già fischiato la fine. Fanpage.it - Il Cesena fa gol alla Salernitana ma l’arbitro Scatena ha già fischiato la fine: è caos in campo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cos'è successo nel recupero di. Gli ospiti segnano nell'ultimo minuto di recupero ma l'arbitronon assegna la rete poiché aveva giàla

Cos'è successo nel recupero di Salernitana-Cesena. Gli ospiti segnano nell'ultimo minuto di recupero ma l'arbitro Scatena non assegna la rete poiché ...

Gol fantasma del Cesena e putiferio all’Arechi: l’arbitro fischia la fine e “Scatena” le polemiche

StampaMinuti finali di gioco concitati all’Arechi tra Salernitana e Cesena che hanno visto protagonista l’arbitro Scatena di Avezzano, alle sue prime direzioni di gara in cadetterie. Siamo nell’extra ...

Diretta/ Salernitana Cesena (risultato finale 1-1) terminata la gara (29 ottobre 2024)

Serie B, Diretta Salernitana Cesena, streaming video tv: i bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva in casa dei campani (29 ottobre 2024) ...

