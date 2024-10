Halloween Kills, la spiegazione del finale: Michael Myers è immortale? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Halloween Kills, la spiegazione del finale: Michael Myers è immortale? Halloween Kills (qui la recensione) è davvero all’altezza del suo nome. Leggero nella trama e pesante nelle uccisioni, il film riprende subito dopo il finale del Halloween (qui la recensione) del 2018 diDavid Gordon Green e vede Michael Myers uccidere a modo suo buona parte di Haddonfield. Nel frattempo, Tommy Doyle, il bambino a cui Laurie faceva da babysitter nel film originale del 1978, è cresciuto e riunisce una folla di persone per uccidere Michael Myers. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), ladel(qui la recensione) è davvero all’altezza del suo nome. Leggero nella trama e pesante nelle uccisioni, il film riprende subito dopo ildel(qui la recensione) del 2018 diDavid Gordon Green e vedeuccidere a modo suo buona parte di Haddonfield. Nel frattempo, Tommy Doyle, il bambino a cui Laurie faceva da babysitter nel film originale del 1978, è cresciuto e riunisce una folla di persone per uccidere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Ends, l’amara conclusione della trilogia di David Gordon Green;Ends Recensione: ildella saga non è come ve lo aspettate;e la definitiva consacrazione di Michael Myers;comincia conEnds, viaggio nel cuore horror dell’America;Ends: recensione del film che chiude - malissimo - la nuova trilogia (dirige D. Gordon Green);, la recensione: un brutto sequel che profana il mito; Leggi >>>

Terrifier 3, la spiegazione del finale

(cinefilos.it)

Sebbene alcune domande rimangano irrisolte, Terrifier 3 introduce una maggiore conoscenza della storia ed espande il legame tra Art e Sienna, scegliendo un finale meno ambiguo del precedente ...

Joker: Folie à Deux, spiegazione del finale: cosa significa davvero?

(hynerd.it)

Andiamo ad analizzare nel dettaglio il finale di un film certamente non all'altezza del suo predecessore, e che trova nella sua sconvolgente conclusione la sintesi dell'intero progetto. Un'operazione ...

Venom: The Last Dance, spiegazione del finale

(cinefilos.it)

Giunto finalmente a New York City, come lui e Venom avevano pianificato, vede la Statua della Libertà, anche se senza il suo ex partner simbionte. A Eddie non resta che ricominciare la sua vita e ...

Spiegazione del finale del film Lucy con Scarlett Johansson

(tag24.it)

Qual è la spiegazione del finale di Lucy, film di azione andato in onda ieri sera su Italia 1? La protagonista, dopo aver assunto una potente droga che le consente di sfruttare il 100% delle ...