Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, Gessica Notaro sbotta contro Shaila Gatta: ” Mi hai veramente stancata! E’ delle persone come te che la gente deve paura”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)si sfoga sui social, commentando gli avvenimenti successi nel corso dell’ultima puntata dele difendendo Javier dalle accuse di. GF,Photo Credits: Mediaset Infinityè intervenuta attraverso i suoi profili social prendendo le difese di Javier dopo le pesanti accuse rivolte daverso il concorrente del. Dopo il ritorno die Lorenzo Spolverato dal Gran Hermano in Spagna, la giovane concorrente e ballerina si è trovata tuttidi lei, dentro e fuori la casa. Javier per primo ha troncato il loro rapporto, distaccandosi da. L’ex velina si è poi sfogata con le Non è La Rai, dicendo: ”Mamma che schifo, poco coraggio. Ma uomo de che? Ragazzi sta combinandocose, sta facendo una brutta figura.