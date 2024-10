Giugliano in Campania: Controlli al campo rom tra minorenni, auto e rifiuti pericolosi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I Carabinieri della compagnia di Giugliano e i militari Forestali hanno effettuato un servizio straordinario al campo rom nella zona Asi A Giugliano in Campania i Carabinieri della locale compagnia insieme ai militari forestali, alla polizia metropolitana di Napoli e agli agenti della polizia municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel campo rom della zona Asi. Identificate 150 persone che al momento del controllo erano lì. Durante le operazioni sono stati trovati 4 bambini che non hanno mai frequentato la scuola e per i quali sono stati avviati gli accertamenti tramite il provveditorato e gli assistenti sociali del Comune. Sequestrate 21 auto per mancanza dell’assicurazione o per intestazione fittizia. Alcune di queste erano state addirittura cancellate dal PRA. Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: Controlli al campo rom tra minorenni, auto e rifiuti pericolosi Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I Carabinieri della compagnia die i militari Forestali hanno effettuato un servizio straordinario alrom nella zona Asi Aini Carabinieri della locale compagnia insieme ai militari forestali, alla polizia metropolitana di Napoli e agli agenti della polizia municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelrom della zona Asi. Identificate 150 persone che al momento del controllo erano lì. Durante le operazioni sono stati trovati 4 bambini che non hanno mai frequentato la scuola e per i quali sono stati avviati gli accertamenti tramite il provveditorato e gli assistenti sociali del Comune. Sequestrate 21per mancanza dell’assicurazione o per intestazione fittizia. Alcune di queste erano state addirittura cancellate dal PRA.

