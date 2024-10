Piperspettacoloitaliano.it - Fiction novembre 2024 su Rai 1 e Canale 5: date delle serie tv italiane da vedere

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Amica Geniale 4 è lapiù attesa di, tutte le novità sulletvda guardare su Rai 1,5 e non solo Siamo nel pieno della stagionetelevisive di autunno, aspettando la fine di quest’anno.propone come titolo di punta la stagione finale di L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta. Sul fronte Rai c’è anche il ritorno di Massimiliano Gallo con Vincenzo Malinconico 2. Si ferma già Mediaset, che dopo la fine di Storia di una famiglia perbene 2, attende segnali da Il Patriarca. Non da meno le pay tv. Adorazione su Netflix e la terza stagione di Vita da Carlo (di Carlo Verdone) sono i titoli più attesi. Calendario edi(Rai, Mediaset, Sky, Netflix, Disney Plus).