Enel, rinnovabili in aumento nei risultati dei nove mesi 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sempre più energia verde, in Italia e nel mondo. Enel ha reso pubblici i risultati operativi di Gruppo al 30 settembre 2024 e confermano l'impegno dell'azienda verso la decarbonizzazione: a livello globale la capacità rinnovabile di Gruppo arriva a 64,6 GW - in aumento rispetto ai 58,5 GW dei 9 mesi del 2023 - e la produzione di energia da fonti rinnovabili incrementa del 13% a parità di perimetro. La produzione di energia elettrica a emissioni zero del Gruppo raggiunge l'84% del totale, dato in miglioramento rispetto al 73% dei 9 mesi 2023. Analoga la traiettoria di sostenibilità che emerge dai dati specifici sull'Italia, dove la produzione di energia elettrica da rinnovabili è in aumento del 19,8% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Liberoquotidiano.it - Enel, rinnovabili in aumento nei risultati dei nove mesi 2024 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sempre più energia verde, in Italia e nel mondo.ha reso pubblici ioperativi di Gruppo al 30 settembree confermano l'impegno dell'azienda verso la decarbonizzazione: a livello globale la capacità rinnovabile di Gruppo arriva a 64,6 GW - inrispetto ai 58,5 GW dei 9del 2023 - e la produzione di energia da fontiincrementa del 13% a parità di perimetro. La produzione di energia elettrica a emissioni zero del Gruppo raggiunge l'84% del totale, dato in miglioramento rispetto al 73% dei 92023. Analoga la traiettoria di sostenibilità che emerge dai dati specifici sull'Italia, dove la produzione di energia elettrica daè indel 19,8% rispetto ai primidello scorso anno.

