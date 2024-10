Inter-news.it - Empoli-Inter 0-3, pagelle: Frattesi MVP da 7, Darmian decisivo 6.5

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’vince contro l’con il risultato di 3-0. Davideè l’MVP e prende 7, Matteoaccompagna con l’assist da 6.5. Ledel match del Carlo Castellani. YANN SOMMER S.V.– DIFESA YANN BISSECK 6 – Nel secondo tempo ha un’occasione per segnare, manda il pallone alle stelle dopo la parata di Vasquez su Lautaro Martinez. STEFAN DE VRIJ 6 – Colombo è da solo in attacco, per lui non c’è compito più facile di fare uno contro uno aiutato dai compagni. – dall’81’ TOMAS PALACIOS S.V. ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Nel primo tempo è l’unico con Dimarco a dare velocità alla manovra con scambi continui. Dal suo cross per la sponda dinasce il gol di. – dal 65? BENJAMIN PAVARD 6 – Fame, tanta fame e voglia di riscatto. Si vede nelle sue lamentele con l’arbitro al 90? per un fallo fischiato contro di lui.