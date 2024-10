Educare ai diritti, quando il pericolo è fra le mura di casa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fiesole, 30 ottobre 2024 – Questo pomeriggio alle 17.30. nella Sala del Basolato (Piazza Mino, Fiesole) si svolge un incontro su prevenzione e repressione della violenza domestica, una piaga che colpisce numerose famiglie. Il tema sarà trattato da un punto di vista legale e sociale, con particolare attenzione alle riforme introdotte negli ultimi anni e all'importanza delle misure di protezione e di una rete di supporto per le vittime. I relatori dell’Associazione Dirittoalpuntopodcast sono Giandomenico Sità, Cristina Trocker, Alberto Ricasoli Firidolfi, Benedetta Latini. Lanazione.it - Educare ai diritti, quando il pericolo è fra le mura di casa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fiesole, 30 ottobre 2024 – Questo pomeriggio alle 17.30. nella Sala del Basolato (Piazza Mino, Fiesole) si svolge un incontro su prevenzione e repressione della violenza domestica, una piaga che colpisce numerose famiglie. Il tema sarà trattato da un punto di vista legale e sociale, con particolare attenzione alle riforme introdotte negli ultimi anni e all'importanza delle misure di protezione e di una rete di supporto per le vittime. I relatori dell’Associazione Dirittoalpuntopodcast sono Giandomenico Sità, Cristina Trocker, Alberto Ricasoli Firidolfi, Benedetta Latini.

Educare ai diritti, quando il pericolo è fra le mura di casa

Avvocati e sociologi si incontrano oggi a Fiesole per parlare di prevenzione e repressione della violenza domestica ...

