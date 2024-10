Cucine da incubo con cibi scaduti e sporcizia. A Roma chiusi 57 locali, anche negli hotel a 5 stelle (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pizzerie, trattorie turistiche ma anche le Cucine di alcuni hotel a cinque stelle. C'è di tutto nel lungo elenco dei locali posti sotto sigillo dai Nas di Roma nel corso dell'ultimo anno. Ad oggi sono infatti ben 57 i ristoranti della Capitale che tra cibi scaduti, scarsa igiene e alimenti non tracciabili sono stati dichiarati fuorilegge. Un numero quasi raddoppiato in un anno, visto che le chiusure sono passate dal 5% del 2023 al 9% del 2024. Ma triplicato rispetto ai risultati del 2022, quando i carabinieri Nucleo Antisofisticazione Sanitaria della città avevano registrato solo il 3%. Il merito è dei controlli intensificati in vista del Giubileo, che da gennaio a oggi hanno portato a 630 ispezioni e 670 verbali di contravvenzione con sanzioni amministrative. Risultato? Oltre di 750 mila euro di multa per i titolari dei locali, anche quelli della movida. Gamberorosso.it - Cucine da incubo con cibi scaduti e sporcizia. A Roma chiusi 57 locali, anche negli hotel a 5 stelle Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pizzerie, trattorie turistiche maledi alcunia cinque. C'è di tutto nel lungo elenco deiposti sotto sigillo dai Nas dinel corso dell'ultimo anno. Ad oggi sono infatti ben 57 i ristoranti della Capitale che tra, scarsa igiene e alimenti non tracciabili sono stati dichiarati fuorilegge. Un numero quasi raddoppiato in un anno, visto che le chiusure sono passate dal 5% del 2023 al 9% del 2024. Ma triplicato rispetto ai risultati del 2022, quando i carabinieri Nucleo Antisofisticazione Sanitaria della città avevano registrato solo il 3%. Il merito è dei controlli intensificati in vista del Giubileo, che da gennaio a oggi hanno portato a 630 ispezioni e 670 verbali di contravvenzione con sanzioni amministrative. Risultato? Oltre di 750 mila euro di multa per i titolari deiquelli della movida.

Cibi scaduti In un ristorante-pizzeria di Ascoli, gli ispettori hanno trovato degli alimenti scaduti e cibi mal conservati e per questo è stata disposta la chiusura temporanea dell’attività.

