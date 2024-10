Corpo in Arno a Pisa, è la donna scomparsa? La verità dal Dna (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pontedera, 30 ottobre 2024 – Le ricerche della donna di 59 anni scomparsa da sabato mattina a Pontedera si sono concentrate sempre più lungo l’Arno. E in un tratto sempre più a valle del Ponte alla Navetta dove sabato sono iniziate. Anche ieri, dalle prime luci del giorno, vigili del fuoco, carabinieri, volontari della protezione civile, sommozzatori, elicottero e droni hanno scandagliato tutta l’area dei due argini del fiume fino alla foce. Poco dopo le 15 un cadavere è stato notato in Arno, nella zona di viale D’Annunzio a Porta a Mare, a Pisa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per il recupero in acqua. Il medico dell’emergenza-urgenza territoriale non ha potuto far altro che constatare il decesso, ma nell’immediatezza è stato impossibile effettuare il riconoscimento della salma che era in stato di decomposizione. Lanazione.it - Corpo in Arno a Pisa, è la donna scomparsa? La verità dal Dna Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pontedera, 30 ottobre 2024 – Le ricerche delladi 59 annida sabato mattina a Pontedera si sono concentrate sempre più lungo l’. E in un tratto sempre più a valle del Ponte alla Navetta dove sabato sono iniziate. Anche ieri, dalle prime luci del giorno, vigili del fuoco, carabinieri, volontari della protezione civile, sommozzatori, elicottero e droni hanno scandagliato tutta l’area dei due argini del fiume fino alla foce. Poco dopo le 15 un cadavere è stato notato in, nella zona di viale D’Annunzio a Porta a Mare, a. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per il recupero in acqua. Il medico dell’emergenza-urgenza territoriale non ha potuto far altro che constatare il decesso, ma nell’immediatezza è stato impossibile effettuare il riconoscimento della salma che era in stato di decomposizione.

