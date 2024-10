Cina | contraria a decisione dell’UE di imporre dazi su EV nazionali

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pechino, 30 ott – (Xinhua) – Lanon approva ne’ accetta ladella Commissione europea diaggiuntivi sui veicoli elettrici (EV) prodotti in, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero del Commercio. Laha ripetutamente sottolineato che l’indagine antisovvenzionisui veicoli elettrici cinesi e’ irrazionale, irta di numerosi problemi di non conformita’ e rappresenta una mossa protezionistica con il pretesto della “concorrenza leale”, ha affermato il portavoce in una dichiarazione pubblicata sul sito del ministero. Il Paese si e’ gia’ appellato al meccanismo di risoluzione delle controversie dell’OMC sulla questione, e continuera’ a prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi.