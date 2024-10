Ilfattoquotidiano.it - Cascina Spiotta, a giudizio tre ex brigatisti: ci sono anche Renato Curcio e Mario Moretti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per lo scontro a fuoco del 1975 alla(Alessandria) è stato disposto il rinvio adi tre exrossi. In quell’occasione perse la vita l’appuntato dei carabinieri Giovanni d’Alfonso e due militari rimasero feriti. A cominciare dal 25 gennaio saranno processati da una Corte d’assise, ad Alessandria,(a sinistra nella foto) e(a seguire), capi storici dell’organizzazione, e il militante Lauro Azzolini. Un quarto imputato, Pierluigi Zuffada, è stato prosciolto perché l’accusa, così come formulata dalla procura, è stata considerata prescritta. Quel giorno morìMara Cagol, moglie di. Bruno D’Alfonso figlio dell’appuntato e a sua volta carabiniere in congedo, aveva dichiarato alla scorso udienza che l’approdo in un’aula di tribunale “permette di restituire dignità alla memoria di mio padre”.