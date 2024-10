Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, rinforzi in difesa: due top per Conte

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continuano a susseguirsi i nomi accostati alin vista della prossima sessione di. La squadra allenata disi sta confermando la prima forza in campionato e anche la prova di spessore in casa del Milan – piegato 2-0 a San Siro – non fa altro che confermare la candidatura degli azzurri per lo scudetto. Allenatore e società vogliono sfruttare appieno questa situazione e provare a salire sul tetto d’Italia per la quarta volta nella storia del club. Anche per questo motivo, ilè sempre più concentrato sul, dove potrebbe arrivare più di un rinforzo per, soprattutto in, reparto sicuramente migliorabile per quanto riguarda i singoli., tentazione Dragusin:vuole anche Skriniar I profili diseguiti dalper rinforzare il reparto difensivo corrispondono al nome di due top players.