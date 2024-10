Calcio: L'Argentina ricorda Maradona "Diego leggenda, capitano, eroe" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Diego è sempre, ogni giorno, nei nostri ricordi e il suo ricordo sarà eterno", scrive l'Afa BUENOS AIRES (Argentina) - Un giorno che per l'Argentina, ma in generale per tutto il mondo del Calcio, resterà sempre speciale: 30 ottobre 1960, nasce Diego Armando Maradona, per alcuni il più grande, per t Ilgiornaleditalia.it - Calcio: L'Argentina ricorda Maradona "Diego leggenda, capitano, eroe" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "è sempre, ogni giorno, nei nostri ricordi e il suo ricordo sarà eterno", scrive l'Afa BUENOS AIRES () - Un giorno che per l', ma in generale per tutto il mondo del, resterà sempre speciale: 30 ottobre 1960, nasceArmando, per alcuni il più grande, per t

Calcio: L'Argentina ricorda Maradona "Diego leggenda, capitano, eroe"

'Diego è sempre, ogni giorno, nei nostri ricordi e il suo ricordo sarà eterno', scrive l'Afa BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Un giorno che ...

Anche la Nazionale Argentina celebra il compleanno di Diego

Oggi ricorre il compleanno di Diego Armando Maradona, il Dio del Calcio e il calciatore che nessun napoletano dimenticherà ma ...

Lavezzi ricorda Maradona: “Ricordandoti in questo giorno speciale e sempre, buon compleanno, Diego!”

"Ricordandoti in questo giorno speciale e sempre. Buon compleanno, Diego", scrive su Instagram Ezequiel Lavezzi, ex attaccante argentino del Napoli, ...

Maradona avrebbe compiuto 64 anni, un mito infinito non solo per Napoli e l'Argentina

L’argentino ha giocato 190 partite in Serie A con la maglia del Napoli segnando 81 reti. Nel suo palmares due Scudetti e una Coppa Italia "1960-infinito. Sos per sempre. Per questo, come hai detto tu, ...