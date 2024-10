Cagliari, le condizioni di Kingstone Mutandwa: le ultime in vista di Lazio e Milan (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le ultime notizie sulle condizioni di Kingston Mutandwa, attaccante del Cagliari. Ecco come sta Kingstone Mutandwa, attaccante del Cagliari, ha saltata la sfida casalinga contro il Bologna a causa di un problema muscolare. Lo zambiano classe 2003 ha avuto un fastidio ai flessori della coscia destra. Ora l’obiettivo del calciatore è naturalmente recuperare il prima possibile, Calcionews24.com - Cagliari, le condizioni di Kingstone Mutandwa: le ultime in vista di Lazio e Milan Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lenotizie sulledi Kingston, attaccante del. Ecco come sta, attaccante del, ha saltata la sfida casalinga contro il Bologna a causa di un problema muscolare. Lo zambiano classe 2003 ha avuto un fastidio ai flessori della coscia destra. Ora l’obiettivo del calciatore è naturalmente recuperare il prima possibile,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Infortunio, l'attaccante delrecupera per la Lazio? Le ultime -;-Bologna, Pavoletti torna in panchina;vista Bologna: Pavoletti verso il rientro, ma si ferma, sorpresa: occhio al fantacalcio e alle gerarchie;, chi è: storia, carriera, valore e ruolo;rinnova col

Cagliari Bologna, si ferma anche Kingstone: le condizioni dello zambiano

(cagliarinews24.com)

Cagliari Bologna, Kingstone fuori dalla lista dei convocati per la gara di stasera: le novità sull’infortunio del calciatore zambiano Dopo aver recuperato Leonardo Pavoletti, Davide Nicola ha avuto in ...

Infortunio Kingstone, l’attaccante del Cagliari recupera per la Lazio? Le ultime

(cagliarinews24.com)

Infortunio Kingstone, quest’oggi vi aggiorniamo circa le condizioni del duttile attaccante classe 2003 del Cagliari verso la sfida con la Lazio L’ultimo giocatore ad essere finito ai box a causa di un ...

Lazio Cagliari, Nicola alle prese con un infortunio: può recuperare

(lazionews24.com)

Lazio Cagliari è il match che seguirà la sfida con il Como. Davide Nicola per la gara di lunedì potrebbe recuperare un infortunato Archiviato il match contro il Como in programma domani sera, per Marc ...

Pavoletti parzialmente in gruppo, ma si ferma Mutandwa

(calciocasteddu.it)

Se da una parte Pavoletti si avvicina al ritorno in campo, si ferma invece Mutandwa: problema muscolare per l'attaccante zambiano.