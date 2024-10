Bobby Lashley: “Sono in contatto con MVP e apprezzo il lavoro di Tony Khan” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bobby Lashley è al momento il nome più caldo del panorama wrestling mondiale, il suo addio alla WWE ha alimentato voci su un suo possibile approdo in AEW, soprattutto ora che il suo ex manager e membro dell’Hurt Business MVP si è aggregato alla compagnia di Jacksonville. Bobby parla di Tony Khan, della AEW e di MVP Di questo e di altri argomenti ha parlato proprio Lashley al podcast The Lame Guys. Ecco un estratto delle sue parole: “Pensate che abbiano abbastanza denaro per me? Ride MVP è un grande. L’unica cosa che so di Tony Khan è questa, è una cosa che ho trovato davvero interessante. I fans hanno bisogno di capirla perché a volte se ne escono con: ‘Prendono soltanto gente vecchia dalla WWE.’ In ogni show hai bisogno dei tuoi ragazzi già affermati che aiutino gli altri ragazzi ad affermarsi. Zonawrestling.net - Bobby Lashley: “Sono in contatto con MVP e apprezzo il lavoro di Tony Khan” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è al momento il nome più caldo del panorama wrestling mondiale, il suo addio alla WWE ha alimentato voci su un suo possibile approdo in AEW, soprattutto ora che il suo ex manager e membro dell’Hurt Business MVP si è aggregato alla compagnia di Jacksonville.parla di, della AEW e di MVP Di questo e di altri argomenti ha parlato proprioal podcast The Lame Guys. Ecco un estratto delle sue parole: “Pensate che abbiano abbastanza denaro per me? Ride MVP è un grande. L’unica cosa che so diè questa, è una cosa che ho trovato davvero interessante. I fans hanno bisogno di capirla perché a volte se ne escono con: ‘Prendono soltanto gente vecchia dalla WWE.’ In ogni show hai bisogno dei tuoi ragazzi già affermati che aiutino gli altri ragazzi ad affermarsi.

Bobby Lashley parla del suo possibile arrivo in AEW

Negli scorsi giorni, Bobby Lashley ha parlato moltissimo della AEW e del suo possibile arrivo alla corte di Tony Khan ...

Bobby Lashley critica duramente la WWE

Di recente Bobby Lashley è tornato a parlare del Hurt Business, criticando il modo in cui sono stati trattati dalla WWE ...

Bobby Lashley e il futuro in AEW: ci sono delle novità

Dopo il debutto di MVP e Shelton Benjamin in All Elite Wrestling, si è parlato tanto anche dell'arrivo di Bobby Lashley, recentemente lasciato andare dalla WWE senza un rinnovo contrattuale, per ...

