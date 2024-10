Biathlon, la nuova start list è indigesta agli atleti. Però l’Ibu fa orecchie da mercante e ignora il dissenso (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non cessa di far discutere il cambiamento regolamentare deciso dall’Ibu poche settimane orsono in merito alla compilazione delle start list delle gare con partenza a intervalli. La federazione internazionale ha sostanzialmente abolito il diritto di scelta del gruppo di partenza per i migliori della classifica generale, imponendo che i primi quindici abbiano un pettorale compreso tra il 42 e il 70. Un Diktat a tutti gli effetti, quello imposto dall’organo di governo della disciplina. Quando era ancora allo stato di proposta, la novità era unanimemente stata bocciata da tutti gli atleti di grido. Però l’Ibu non ha sentito ragioni. Critiche o meno, il sistema è stato modificato. La motivazione risiede nella volontà di evitare che tutti i migliori si pongano nel primo gruppo di partenza, riducendo così l’interesse per le gare nella seconda metà delle stesse. Oasport.it - Biathlon, la nuova start list è indigesta agli atleti. Però l’Ibu fa orecchie da mercante e ignora il dissenso Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non cessa di far discutere il cambiamento regolamentare deciso dalpoche settimane orsono in merito alla compilazione delledelle gare con partenza a intervalli. La federazione internazionale ha sostanzialmente abolito il diritto di scelta del gruppo di partenza per i migliori della classifica generale, imponendo che i primi quindici abbiano un pettorale compreso tra il 42 e il 70. Un Diktat a tutti gli effetti, quello imposto dall’organo di governo della disciplina. Quando era ancora allo stato di proposta, la novità era unanimemente stata bocciata da tutti glidi grido.non ha sentito ragioni. Critiche o meno, il sistema è stato modificato. La motivazione risiede nella volontà di evitare che tutti i migliori si pongano nel primo gruppo di partenza, riducendo così l’interesse per le gare nella seconda metà delle stesse.

