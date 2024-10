Beautiful, anticipazioni trame americane: arriva una nuova serial killer (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una new entry farà il suo ingresso tra qualche settimana nella soap americana Beautiful. L’arrivo di Luna, figlia di Poppy Nozawa e nipote di Li Finnegan, seminerà il terrore a Los Angeles, mostrandosi addirittura più spietata di Sheila Deacon. Beautiful, spoiler americani: chi ha ucciso Tom Starr e il cameriere Hollis? Nelle nostre precedenti anticipazioni vi avevamo svelato che un duplice omicidio a Il Giardino scuoterà gli animi dei protagonisti. Il ritrovamento dei cadaveri di Tom Starr e di Paul Hollis e i risultati delle analisi, che dimostreranno che entrambi sono morti a seguito di un’overdose causata della stessa droga, porteranno tutti a chiedersi se un nuovo serial killer si stia aggirando per le strade di Los Angeles. Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni trame americane: arriva una nuova serial killer Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una new entry farà il suo ingresso tra qualche settimana nella soap americana. L’arrivo di Luna, figlia di Poppy Nozawa e nipote di Li Finnegan, seminerà il terrore a Los Angeles, mostrandosi addirittura più spietata di Sheila Deacon., spoiler americani: chi ha ucciso Tom Starr e il cameriere Hollis? Nelle nostre precedentivi avevamo svelato che un duplice omicidio a Il Giardino scuoterà gli animi dei protagonisti. Il ritrovamento dei cadaveri di Tom Starr e di Paul Hollis e i risultati delle analisi, che dimostreranno che entrambi sono morti a seguito di un’overdose causata della stessa droga, porteranno tutti a chiedersi se un nuovosi stia aggirando per le strade di Los Angeles.

