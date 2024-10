Atm subaffida linee ad altri: il caso del bus 46 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Atm ha scelto di subaffidare alcune linee di bus milanesi per rispondere alla carenza dei conducenti. In particolare, la linea 46 (Cantalupa-Famagosta) è stata affidata temporaneamente a Stav. L'azienda ha spiegato mercoledì in commissione le ragioni della sua scelta, con Amerigo Del Buono Milanotoday.it - Atm subaffida linee ad altri: il caso del bus 46 Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Atm ha scelto dire alcunedi bus milanesi per rispondere alla carenza dei conducenti. In particolare, la linea 46 (Cantalupa-Famagosta) è stata affidata temporaneamente a Stav. L'azienda ha spiegato mercoledì in commissione le ragioni della sua scelta, con Amerigo Del Buono

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ad altri: il caso del bus 46; Leggi >>>

Atm subaffida linee ad altri: il caso del bus 46

(milanotoday.it)

L'affidamento della linea 46 (e, secondo i sindacati, di altre linee) a Stav arriva in consiglio comunale. Un lavoratore lamenta che si conoscono "da un giorno all'altro" turni e giorni di ferie e agg ...

Perché Atm affida a un privato (per la prima volta) una linea urbana di Milano

(milanotoday.it)

Da inizio ottobre l’Azienda trasporti milanesi ha affidato in subappalto a una società esterna la gestione di una linea bus. Non era mai successo nell'ambito delle linee cittadine. Per alcuni sindacat ...

Atm, nei prossimi mesi 400 nuove assunzioni di conducenti

(ansa.it)

Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, nei prossimi mesi assumerà 400 nuovi autisti per sopperire alla carenza di queste figure che ormai è diventata una emergenza, come in altri ...

Sos conducenti, Atm (che non riesce ad assumerli) rompe il tabù: affidata ai privati una linea urbana di bus

(msn.com)

Milano, non era mai successo prima. La linea 46 passa a Stav, prima azienda privata a gestire corse ordinarie in città. Nell’accordo pure la linea extraurbana 353, mentre la 707 e la 709 saranno coper ...