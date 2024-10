Calciomercato.it - Asse Inter-Atletico e scambio: attaccante per centrocampista

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le ultime indiscrezioni dalla Spagna si concentrano sul calciomercato: proposta nerazzurra e controfferta, i dettagli È proprio vero, il calciomercato non dorme mai. Ci avviciniamo a grandi passi alla sessione invernale, dove l’potrebbe lavorare solo in uscita a meno di infortuni oppure grosse ‘occasioni’ low cost.clamoroso (LaPresse) – calciomercato.itI nerazzurri sono concretamente al lavoro più per la prossima stagione. Con gli addii praticamente certi di Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza, in attacco servirà almeno un nuovo elemento. Piace molto Jonathan David, in scadenza col Lille a giugno, ma sul canadese ci sono diverse big europee oltre che la Juventus. Indiscrezioni parlano poi di richieste alte da parte del suo entourage, senza contare che non potrà avere garanzie su una maglia da titolare.