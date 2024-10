Arte, Consagra, Guccione, De Nittis: torna “Roma Arte in Nuvola” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – Dall’astrattismo all’Arte povera, dalla digital art all’Arte plastica, passando per la scultura, la fotografia, la videoArte, la pittura, le installazioni e la street art. Dal 22 al 24 novembre torna nella Capitale (opening e anteprima stampa il 21) Roma Arte in Nuvola, giunto alla quarta edizione, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama dell’Arte moderna e contemporanea nazionale e internazionale, ideata e diretta da Alessandro Nicosia, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con la direzione artistica di Adriana Polveroni e promossa con Eur S.p.A. Un vero e proprio hub artistico a tutto tondo, dove artisti, gallerie, appassionati, insieme alle grandi istituzioni, si incontrano per offrire un’esperienza visiva e sensoriale delle molteplici anime della creatività all’interno di uno scenario d’eccezione come la Nuvola. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ott. (askanews) – Dall’astrattismo all’povera, dalla digital art all’plastica, passando per la scultura, la fotografia, la video, la pittura, le installazioni e la street art. Dal 22 al 24 novembrenella Capitale (opening e anteprima stampa il 21)in, giunto alla quarta edizione, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama dell’moderna e contemporanea nazionale e internazionale, ideata e diretta da Alessandro Nicosia, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con la direzione artistica di Adriana Polveroni e promossa con Eur S.p.A. Un vero e proprio hub artistico a tutto tondo, dove artisti, gallerie, appassionati, insieme alle grandi istituzioni, si incontrano per offrire un’esperienza visiva e sensoriale delle molteplici anime della creatività all’interno di uno scenario d’eccezione come la

Roma, 30 ott. (askanews) – Dall’astrattismo all’arte povera, dalla digital art all’arte plastica, passando per la scultura, la fotografia, la videoarte, la pittura, le installazioni e la street art. D ...

Roma Arte in Nuvola 2024 sarà un’occasione unica per intraprendere un viaggio emozionante tra le migliori proposte artistiche e le nuove avanguardie in grado di catturare l’interesse non solo di ...

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Dall'astrattismo all'arte povera, dalla digital art all'arte plastica, passando per la scultura, la videoarte, la pittura, le installazioni e la street art. Con 140 gallerie na ...

Martelli Fine Art, in collaborazione con NP-ArtLab, presenta Forma/Colore una mostra che indaga l’uso del colore come elemento primario nella ricerca artistica combinato alle forme bidimensionali ...