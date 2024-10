Armie Hammer torna a recitare nel western ‘Frontier Crucible’ dopo le accuse di violenza sessuale del 2021 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Armie Hammer, che non recita da più di tre anni dopo le accuse di violenza sessuale del 2021, tornerà sul set cinematografico con il film western Frontier Crucible. Questo progetto, con protagonista Thomas Jane, è prodotto e dal produttore di Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite Dallas Sonnier. Le riprese del film finanziato in modo indipendente dovrebbero iniziare il mese prossimo nella Monument Valley e a Prescott, Arizona. La carriera di Hammer a Hollywood è stata interrotta nel 2021 quando diverse donne si sono fatte avanti con accuse di abusi contro di lui. Hammer ha negato le accuse ma ha dovuto abbandonare diversi progetti ed è stato abbandonato dalla sua agenzia di talenti e dal suo addetto stampa. Metropolitanmagazine.it - Armie Hammer torna a recitare nel western ‘Frontier Crucible’ dopo le accuse di violenza sessuale del 2021 Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), che non recita da più di tre anniledidel, tornerà sul set cinematografico con il filmFrontier Crucible. Questo progetto, con protagonista Thomas Jane, è prodotto e dal produttore di Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite Dallas Sonnier. Le riprese del film finanziato in modo indipendente dovrebbero iniziare il mese prossimo nella Monument Valley e a Prescott, Arizona. La carriera dia Hollywood è stata interrotta nelquando diverse donne si sono fatte avanti condi abusi contro di lui.ha negato lema ha dovuto abbandonare diversi progetti ed è stato abbandonato dalla sua agenzia di talenti e dal suo addetto stampa.

