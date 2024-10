Alluvioni in Spagna, bambino intrappolato in una casa allagata salvato dall’elicottero – Il video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ad Álora, a 35 chilometri a Nord di Malaga, un bambino è stato tratto in salvo dall’elisoccorso della Guardia Civil dopo essere rimasto intrappolato all’interno di una casa che veniva sommersa dall’acqua del fiume Guadalhorce in piena a causa delle Alluvioni che nelle ultime 48 ore si sono verificate nelle regioni del Sud Est della Spagna e in particolare nella Comunità di Valencia. In un video diffuso dai soccorsi spagnoli sui social, si vede un agente della Guardia Civil calarsi con un’imbracatura dall’elicottero, afferrare il piccolo e portarlo in salvo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ad Álora, a 35 chilometri a Nord di Malaga, unè stato tratto in salvo dall’elisoccorso della Guardia Civil dopo essere rimastoall’interno di unache veniva sommersa dall’acqua del fiume Guadalhorce in piena a causa delleche nelle ultime 48 ore si sono verificate nelle regioni del Sud Est dellae in particolare nella Comunità di Valencia. In undiffuso dai soccorsi spagnoli sui social, si vede un agente della Guardia Civil calarsi con un’imbracatura, afferrare il piccolo e portarlo in salvo.

