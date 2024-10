A Cormons “Il mondo fuori” 8-10 novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Festival “Il mondo fuori” Cormòns: ecco il programma dell’edizione dedicata ai SOCIAL MEDIA – 8-10 novembre Torna il Festival dell’informazione “Il mondo fuori” organizzato dal Comune di Cormòns: appuntamento nel cuore del Collio con la seconda edizione, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, e un ricco programma dedicato al tema “Con gli occhi dei social: le nuove frontiere della comunicazione” che è stato presentato oggi dal sindaco Roberto Felcaro, dall’assessore alla cultura Anna Bortolotti, dal presidente di Fondazione Carigo Alberto Bergamin, dal delegato della Cciaa Venezia Giulia Gianluca Madriz e da Luana de Francisco, giornalista e direttore artistico del festival. Udine20.it - A Cormons “Il mondo fuori” 8-10 novembre Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Festival “Il” Cormòns: ecco il programma dell’edizione dedicata ai SOCIAL MEDIA – 8-10Torna il Festival dell’informazione “Il” organizzato dal Comune di Cormòns: appuntamento nel cuore del Collio con la seconda edizione, da venerdì 8 a domenica 10, e un ricco programma dedicato al tema “Con gli occhi dei social: le nuove frontiere della comunicazione” che è stato presentato oggi dal sindaco Roberto Felcaro, dall’assessore alla cultura Anna Bortolotti, dal presidente di Fondazione Carigo Alberto Bergamin, dal delegato della Cciaa Venezia Giulia Gianluca Madriz e da Luana de Francisco, giornalista e direttore artistico del festival.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: A Cormons la seconda edizione de 'Il mondo fuori'. Superospite Vincenzo Schettini; Festival “Il mondo fuori”: la seconda edizione dal 8 al 10 novembre a Cormòns; Cormòns riabbraccia il Festiva dell’Informazione; Nuovi cuccioli di Alpaca al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro; Mondo dell’arte regionale in lutto: è morto Luciano de Gironcoli; Paratrap: le impressioni dei protagonisti del Mondiale di Granada; Leggi >>>

Festival “Il mondo fuori”: la seconda edizione dal 8 al 10 novembre a Cormòns

(nordest24.it)

CORMÒNS – Torna il Festival dell’informazione “Il mondo fuori” con la seconda edizione, in programma dal 8 al 10 novembre nel cuore del Collio. L'evento, organizzato dal Comune di Cormòns, si concentr ...

Festival dell’informazione “Il mondo fuori”, 2^ Edizione, Cormòns (UD)…

(informazione.it)

Sono tre i giorni di festival, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, con un’anteprima in collaborazione con Fake News Festival sabato 2 novembre dedicata al tema del confine con sei relatori (fotografi ...

Il mondo fuori

(ideawebtv.it)

«È inutile suonare qui non vi aprirà nessuno, il mondo l’abbiam chiuso fuori con il suo casino…» Così, nel 1979, Adriano Celentano nella canzone “Soli”, viaggio nell’isola d’amore di una coppia, tra ...

Fuori dal mondo streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Fuori dal mondo in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Fuori dal mondo in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e ...