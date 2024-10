Zonawrestling.net - WWE: Possibile ritorno di Lita per un evento speciale

(Di martedì 29 ottobre 2024) La WWE sta pianificando unimportante presso la ex ECW Arena il 6 novembre, scegliendo di trasmettere lo show il mercoledì per evitare la competizione con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La WWE, intenzionata ad attirare l’attenzione sull’, ha già annunciato la partecipazione di Dawn Marie, e Bully Ray che è apparso durante Halloween Havoc lo scorso weekend. Anche se ci si aspetta che Bully Ray combatta nello show alla 2300 Arena, ciò non è ancora stato ufficialmente confermato.e il suoruolo chiave nell’episodio “estremo” di NXT Sean Ross Sapp ha riportato su “Fightful Select” che la WWE ha contattato altre personalità della ECW per l’. Inoltre, è stata avanzata una proposta per un Tag Team Match che coinvolgerebbe, che nella ECW era nota come Miss Congeniality.