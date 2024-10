WWE: I War Raiders si impongono nella finale del torneo di coppia e conquistando il #1 contender spot (Di martedì 29 ottobre 2024) L’episodio di Raw della scorsa notte, l’ultimo prima di Crown Jewel, ha dimostrato che la WWE non delude le aspettative, portando sul ring uno show avvincente. La card presentava numerosi momenti salienti, inclusa la finale del tanto atteso torneo per il titolo di coppia. La finale del WWE World Tag Team Title contenders Tournament si è svolta la notte scorsa, con i New Day vs War Raiders vs LWO. Con i War Raiders recentemente tornati in azione, questa finale è stata un’opportunità perfetta per loro di riaffermarsi. I Judgment Day sono campioni forti, ma hanno bisogno di sfidanti #1. Questo incontro è stato molto atteso da tutte e tre i team, e ciascuna di loro avrebbe voluto fare la storia come nuovi possibili campioni del brand rosso. Zonawrestling.net - WWE: I War Raiders si impongono nella finale del torneo di coppia e conquistando il #1 contender spot Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 29 ottobre 2024) L’episodio di Raw della scorsa notte, l’ultimo prima di Crown Jewel, ha dimostrato che la WWE non delude le aspettative, portando sul ring uno show avvincente. La card presentava numerosi momenti salienti, inclusa ladel tanto attesoper il titolo di. Ladel WWE World Tag Team Titles Tournament si è svolta la notte scorsa, con i New Day vs Warvs LWO. Con i Warrecentemente tornati in azione, questaè stata un’opportunità perfetta per loro di riaffermarsi. I Judgment Day sono campioni forti, ma hanno bisogno di sfidanti #1. Questo incontro è stato molto atteso da tutte e tre i team, e ciascuna di loro avrebbe voluto fare la storia come nuovi possibili campioni del brand rosso.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Risultati di WWE Monday Night Raw del 28/10/2024

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

WWE: Ultima fermata per Raw prima di Crown Jewel

(spaziowrestling.it)

Scopri con Spazio Wrestling, tutti i match annunciati dalla WWE per la puntata di Raw che si terrà questa notte ...

The War Raiders Pick Up Huge Win On RAW, Updated WWE Crown Jewel 2024 Card, New RAW Match

(ewrestlingnews.com)

The War Raiders Pick Up Huge Win On RAW, Updated WWE Crown Jewel 2024 Card, New RAW Match Wrestling News and Rumors ...

WWE Raw Preview, Start Time, How To Watch (10/28): New Day vs. LWO vs. War Raiders

(fightful.com)

WWE Raw (October 28, 2024) Venue: GIANT Center City: Hershey, PA Time: 8pm ET How To Watch: USA Network WWE World Tag Team Title Contenders Tournament Final: New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs.