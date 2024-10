Wta Mérida 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 29 ottobre (Di martedì 29 ottobre 2024) Il programma e gli orari per quanto riguarda la giornata di martedì 29 ottobre del Wta 250 di Mérida 2024. Proseguono le partite del primo turno nel torneo che si gioca sul cemento messicano. In campo anche Lucrezia Stefanini, che apre la giornata sul centrale contro la testa di serie numero 4, Jule Niemeier. Di seguito l’ordine di gioco. ESTADIO AKRON dalle 21:00 – (4) Niemeier vs Stefanini a seguire – Sorribes Tormo vs Sanchez a seguire – (1) Zarazua vs Urhobo a seguire – Kudermetova vs (2) Podoroska CANCHA 1 dalle 20:00 – Zidansek vs Lepchenko a seguire – Sonmez vs (6) Carle a seguire – Tsurenko vs (5) Blinkova a seguire – Joint vs Stakusic Wta Mérida 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 29 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ile gliper quanto riguarda la giornata di29del Wta 250 di. Proseguono le partite del primo turno nel torneo che si gioca sul cemento messicano. In campo anche Lucrezia Stefanini, che apre la giornata sul centrale contro la testa di serie numero 4, Jule Niemeier. Di seguito l’di. ESTADIO AKRON dalle 21:00 – (4) Niemeier vs Stefanini a seguire – Sorribes Tormo vs Sanchez a seguire – (1) Zarazua vs Urhobo a seguire – Kudermetova vs (2) Podoroska CANCHA 1 dalle 20:00 – Zidansek vs Lepchenko a seguire – Sonmez vs (6) Carle a seguire – Tsurenko vs (5) Blinkova a seguire – Joint vs Stakusic Wtadi29SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WTA Merida 2024 : Tomljanovic - esordio vincente in Messico. Bene Li e Teichmann

(Oasport.it)

Si è chiuso nella notte il primo blocco di primi turni del WTA 250 di Merida, che l’anno scorso vide il successo di Camila Giorgi nell’edizione di debutto. Rispetto ad allora sono cambiati sia la collocazione (da febbraio a ottobre-novembre) che lo ...

Stefanini-Niemeier oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Merida 2024

(Sportface.it)

Lucrezia Stefanini se la vedrà contro Jule Niemeier nel primo turno del WTA 250 di Merida 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Prosegue questo finale di stagione sul veloce nordamericano per la tennista fiorentina, giunta già al ...

WTA Merida 2024: Tomljanovic, esordio vincente in Messico. Bene Li e Teichmann

(oasport.it)

Si è chiuso nella notte il primo blocco di primi turni del WTA 250 di Merida, che l'anno scorso vide il successo di Camila Giorgi nell'edizione di ...

Wta Finals 2024, il sorteggio: fasce e gironi, come funziona

(sport.sky.it)

A Riyad è il giorno del sorteggio dei gironi delle Wta Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Paolini è inserita in seconda fascia sia in singolare che in doppio, in coppia con Sara ...

WTA Finals 2024, tutto quello che c'è da sapere: programma, formato del torneo, dove vedere le partite di Jasmine Paolini e Sara Errani · Tennis

(olympics.com)

Scopri di seguito il programma, le partecipanti e come seguire le partite delle WTA Finals 2024. Jannik Sinner al Paris Masters 2024: programma, orari e dove vedere le partite · Tennis ATP L’anno da ...

Sport in tv oggi (lunedì 28 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

(oasport.it)

Quest'oggi, lunedì 28 ottobre, la nuova settimana si apre con una giornata in cui non sono previsti molti eventi sportivi di rilievo in giro per il mondo.