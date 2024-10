Ilfattoquotidiano.it - Volo Valencia-Milano costretto a tornare indietro per colpa di un passeggero molesto

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) IlRyanair FR07471, partito dae diretto aMalpensa, è statoa fare marciae rientrare all’aeroporto di partenza a causa di un. Secondo le testimonianze raccolte da Varesenews, l’uomo ha perso il controllo durante il viaggio, rifiutando di calmarsi nonostante i ripetuti interventi del personale di bordo. “Già in aeroporto questa persona dava qualche segno di squilibrio” ha riportato un. “Beveva birra, ascoltava musica a volume alto e, a un certo punto, ha avvicinato in modo inopportuno alcune signore anziane dicendo ‘me gusta la morfina’. Prima del decollo, sulla pista, ha tentato di accendersi una sigaretta. Poi, una volta in, ha iniziato a dare di matto”.