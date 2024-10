Ilrestodelcarlino.it - Tutti in pista per il canile. Da Canalis a Littizzetto. I vip si mobilitano per i cuccioli

(Di martedì 29 ottobre 2024) di Gabriele Mignardi Elisabettaha rilanciato alcune immagini delallagato. Luciana Litizzetto ha ripreso l’immagine del volontario che porta in salvo un cane rimasto nella melma fino al collo. Ma loro non sono le uniche. La storia delcomunale di Sasso Marconi gestito dall’associazione Il Vagabondo, invaso da un mare di acqua e di fango, ha commosso e mobilitato sui social tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della moda, come Diana Del Bufalo, Ema Stokholma, Giulia Salemi, Paola Barale, Lucia Ocone, Nima Benati, Elisabetta Franchi, Marta Gastini, Riccardo De Rinaldis e Sebastiano Pigazzi. Un tam tam che ha lanciato la corsa della raccolta fondi on line (su Gofundme.com) che in meno di una settimana ha superato quota centomila euro.