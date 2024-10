Terribile incidente ad Alpignano: scontro frontale tra auto e moto, gravissima una ragazza di 18 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Una ragazza italiana di 18 anni residente a Borgone Susa è in condizioni critiche all'ospedale Cto di Torino, dove è arrivata in seguito a un passaggio all'ospedale di Rivoli, in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 ottobre 2024, in via Caselette ad Alpignano. Stava Torinotoday.it - Terribile incidente ad Alpignano: scontro frontale tra auto e moto, gravissima una ragazza di 18 anni Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unaitaliana di 18residente a Borgone Susa è in condizioni critiche all'ospedale Cto di Torino, dove è arrivata in seguito a un passaggio all'ospedale di Rivoli, in seguito a unavvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 ottobre 2024, in via Caselette ad. Stava

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gravissima una ragazza. Incidente a Firenze - terribile schianto tra auto e scooter

(Lanazione.it)

Firenze, 28 ottobre 2024 – Terribile incidente a Firenze. È successo intorno alle ore 11 e 30 in via Baracca. In base alle prime informazioni sono rimaste coinvolte un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio la ragazza di 25 anni che era in sella al ...

Incidente sulla Garibaldina - auto ribaltata : grande spavento per una ragazza di 20 anni

(Quicomo.it)

Grande spavento oggi domenica 27 ottobre per una giovane di 20 anni che si è ribaltata con la sua auto a Colverde (Como). L'incidente è avvenuto sulla Sp P17 "Garibaldina" intorno alle 10.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Como, i ...

Terribile incidente ad Alpignano: scontro frontale tra auto e moto, gravissima una ragazza di 18 anni

(torinotoday.it)

Una ragazza italiana di 18 anni residente a Borgone Susa è in condizioni critiche all'ospedale Cto di Torino, dove è arrivata in seguito a un passaggio all'ospedale di Rivoli, in seguito a un incident ...

Incidente sulla Statale 16 all'alba: due morti e un ferito grave

(msn.com)

Tragedia all'alba in Puglia: è di due morti e un ferito il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 16 tra Foggia e San Severo, al bivio ...

Terribile incidente in galleria, non c’è stato nulla da fare per il giovanissimo: il bilancio è gravissimo

(bigodino.it)

Un terribile incidente a catena ha causato la morte di un ... residente a Spinetoli e dipendente di una ditta di macchine agricole. Tragico incidente in galleria ad Ascoli: il bilancio è gravissimo ...

Terribile incidente tra moto e furgone, purtroppo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Dove e cosa è successo

(bigodino.it)

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Centauro perde la vita in un terribile schianto ... di una lunga scia di incidenti stradali che continua ad allungarsi in Campania e in tutta Italia.