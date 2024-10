Tasse e welfare: il conto pagato dal ceto medio (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – Il 45,16% degli italiani non ha redditi e di conseguenza vive a carico di qualcuno. Non basta. Su 42 milioni di dichiaranti, il 75,57% dell’intera IRPEF è pagato da circa 10 milioni di milioni di contribuenti, mentre i restanti 32 ne pagano solo il 24,43%. Il 75,80% degli italiani dichiara redditi fino a 29mila euro, corrispondendo solo il 24,43% di tutta l’IRPEF, un’imposta neppure sufficiente a coprire la spesa per sanità e assistenza. Sono i principali dati che emergono dalla radiografia sulle entrate fiscali realizzata dall’Osservatorio Itinerari Previdenziali con CIDA. Con il corollario secondo il quale i numeri migliorano ma meno di quanto richiederebbe la sostenibilità del nostro welfare. Quotidiano.net - Tasse e welfare: il conto pagato dal ceto medio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – Il 45,16% degli italiani non ha redditi e di conseguenza vive a carico di qualcuno. Non basta. Su 42 milioni di dichiaranti, il 75,57% dell’intera IRPEF èda circa 10 milioni di milioni di contribuenti, mentre i restanti 32 ne pagano solo il 24,43%. Il 75,80% degli italiani dichiara redditi fino a 29mila euro, corrispondendo solo il 24,43% di tutta l’IRPEF, un’imposta neppure sufficiente a coprire la spesa per sanità e assistenza. Sono i principali dati che emergono dalla radiografia sulle entrate fiscali realizzata dall’Osservatorio Itinerari Previdenziali con CIDA. Con il corollario secondo il quale i numeri migliorano ma meno di quanto richiederebbe la sostenibilità del nostro

Tasse e welfare: il conto pagato dal ceto medio

Su 42 milioni di dichiaranti, il 75,57% dell’intera IRPEF è pagato da circa 10 milioni di milioni di contribuenti ... ma meno di quanto richiederebbe la sostenibilità del nostro welfare. Il totale dei ...

Welfare: Itinerari previdenziali, Irpef non copre sanità e assistenza, cercare soluzioni nuove

“Il 75,8% degli italiani dichiara redditi fino a 29mila euro, corrispondendo solo il 24,43% di tutta l’Irpef, un’imposta neppure sufficiente a coprire la spesa per sanità e ...

