Sport italiano in lutto | è morta Matilde Lorenzi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una tragedia ha colpito il mondo dello sci, ventenne e grande promessa dello sci azzurro, è deceduta nella notte dopo un terribile incidente avvenuto in Val Senales durante un allenamento. A darne l’annuncio è stato il Ministero della Difesa tramite il suo profilo X ufficiale. “La #Difesa e il Ministro @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale, atleta dell’@Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”. La giovane sciatrice, originaria di Villarbasse, si trovava sulle piste del ghiacciaio altoatesino per un allenamento programmato dal Centroivo Esercito quando ha perso il controllo degli sci lungo il tracciato Grawand G1.