Sorteggio Wta Finals, Paolini con Sabalenka, Rybakina e Zheng

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sono stati sorteggiati i due gironi delle Wta, torneo riservato alle prime otto giocatrici della classifica mondiale, in programma a Riad dal 2 al 9 novembre. L’azzurra Jasmine, numero quattro al mondo, è stata inserita nel gruppo di Aryna, in vetta alla classifica Wta. Le altre due rivali della miglior giocatrice italiana nel girone viola saranno la kazaka Elenae la cineseQinwen, campionessa olimpica a Parigi. Nell’altro gruppo, l’arancione, si affronteranno la polacca Iga Swiatek, campionessa in carica, le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula e la ceca Barbora Krejcikova. Aryna(Getty Images).disputerà anche il torneo di doppio con Errani: le avversarieparteciperà anche al torneo di doppio, in coppia con Sara Errani.