Liberoquotidiano.it - "Siamo a scuola! So fare due cose inieme": Gasparri e lo smartphone, caos a La7

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il dossieraggio colpisce (e agita) la politica anche in tv. A L'aria che tira, su La7, è spargimento di veleni e di sospetti tra Angela Azzaro e Maurizio. La prima, giornalista del Quotidiano del Sud, è in collegamento con David Parenzo per commentare la vicenda, sconcertante, degli spioni capaci di colpire a 360 gradi. «Io volevodelle considerazioni anche approfittando della presenza di, che magari mi ascolta invece di guardare il cellulare». Pronti via, subito una bordata. la regia inquadra il senatore di Forza Italia, che sentite le parole della interlocutrice alza all'improvviso la testea e sbotta: «Io ascolto sempre, guardi, non si preoccupi! Non cominci con la lezioncina, si possonovariecontemporaneamente».