Sampdoria-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Brescia, match dello stadio Luigi Ferraris valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Andrea Sottil in poche settimane è riuscito a dare la sua impronta alla squadra, riportandola in piena zona playoff, ma ora vuole puntare addirittura alle posizioni di vertice cercando di colmare il gap con le prime. Sampdoria-Brescia, come seguire il match Dopo un ottimo avvio di stagione, le Rondinelle di Rolando Maran hanno subito un netto calo di rendimento e ora necessitano assolutamente di tornare al successo per non perdere ulteriore terreno dalle rivali. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 novembre alle ore 17:15; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le informazioni inerenti la, l’, latv e lodi, match dello stadio Luigi Ferraris valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. Andrea Sottil in poche settimane è riuscito a dare la sua impronta alla squadra, riportandola in piena zona playoff, ma ora vuole puntare addirittura alle posizioni di vertice cercando di colmare il gap con le prime., come seguire il match Dopo un ottimo avvio di stagione, le Rondinelle di Rolando Maran hanno subito un netto calo di rendimento e ora necessitano assolutamente di tornare al successo per non perdere ulteriore terreno dalle rivali. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 novembre alle ore 17:15; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

