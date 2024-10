Russia, Putin ordina una massiccia esercitazione nucleare: “Nostro arsenale è garante della sovranità e della sicurezza del Paese” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato una massiccia esercitazione nucleare con lanci di missili di prova. Si tratta di un’altra dimostrazione di forza nel mezzo delle crescenti tensioni con l’Occidente. Parlando in una videochiamata con i capi militari, Putin ha detto che le esercitazioni simuleranno l’azione degli alti ufficiali nell’uso delle armi nucleari e includeranno lanci di prova di missili balistici e da crociera a capacità nucleare. Il presidente russo ha anche sottolineato che l’arsenale nucleare russo rimane un “affidabile garante della sovranità e della sicurezza del Paese”. Lapresse.it - Russia, Putin ordina una massiccia esercitazione nucleare: “Nostro arsenale è garante della sovranità e della sicurezza del Paese” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimirha lanciato unacon lanci di missili di prova. Si tratta di un’altra dimostrazione di forza nel mezzo delle crescenti tensioni con l’Occidente. Parlando in una videochiamata con i capi militari,ha detto che le esercitazioni simuleranno l’azione degli alti ufficiali nell’uso delle armi nucleari e includeranno lanci di prova di missili balistici e da crociera a capacità. Il presidente russo ha anche sottolineato che l’russo rimane un “affidabiledel”.

Russia, Putin ordina una massiccia esercitazione nucleare: «Nostro arsenale è garante della sovranità e della sicurezza del Paese»

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato una massiccia esercitazione nucleare con lanci di missili di prova. Si tratta di un'altra dimostrazione di forza nel mezzo delle crescenti ten ...

Russia, attacco nucleare simulato: le esercitazioni (supervisionate da Putin) con missili Yars e aerei Tupolev spaventano la Nato

Un attacco nucleare simulato per spaventare la Nato. Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare «i compiti per effettuare un massiccio attacco ...

Russia, attacco nucleare simulato per spaventare la Nato: le esercitazioni (supervisionate da Putin) con missili Yars e aerei Tupolev

Un attacco nucleare simulato per spaventare la Nato. Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare «i compiti per effettuare un massiccio ...

In Ucraina si va verso una pericolosa escalation

La Nato ha confermato la presenza di truppe nordcoreane in Ucraina. Putin denuncia invece la massiccia presenza di specialisti Nato di supporto a Kiev. Dopo un incontro con i servizi segreti della… Le ...